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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن وأنظمة الدفاع الجوي تعمل لاعتراض التهديد

Lebanon 24
04-08-2025 | 17:59
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