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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل ونعمل على اعتراض التهديد

Lebanon 24
04-08-2025 | 17:30
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