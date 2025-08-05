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التسريبات التي نسبت لنتنياهو حول احتلال غزة كانت ردا على رئيس الأركان (معاريف)

Lebanon 24
05-08-2025 | 00:36
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