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"لبنان 24": محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في "حي الكساير" كانت ترفع الردميات في بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:35
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