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بن غفير: إذا قررنا احتلال غزة وإخضاع حماس سيكون على رئيس الأركان التنفيذ

Lebanon 24
05-08-2025 | 02:34
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