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السيسي: الحرب في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق رهائن بل أصبحت حرب تجويع وإبادة

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:53
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