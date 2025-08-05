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مجلس الوزراء بدأ جلسته في قصر بعبدا بغياب وزير المالية ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر (nbn)

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:07
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05/08/2025 17:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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