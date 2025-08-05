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قاسم: لا نقبل بالتخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:51
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قاسم: لا نقبل بالتخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الاسرائيلي
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الشيخ قاسم: التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان
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05/08/2025 23:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/08/2025 23:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/08/2025 23:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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