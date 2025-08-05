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قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:02
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