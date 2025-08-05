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قاسم: على الدولة وضع خطط لمواجهة الضغط وحماية الأمن والسيادة لا تجريد مواطنيها من قدرتهم وخسارة أوراق القوة

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:03
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