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قاسم: المقاومة هي جزء من دستور الطائف منصوص عليها هناك ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل يتطلب توافقاً

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:04
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