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قاسم: المقاومة قوية وتمتلك الإيمان والإرادة ومصممة أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون بلدها سيداً عزيزاً مستقلاً

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:13
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