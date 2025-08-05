مصادر مقربة من حزب الله لـ "الجديد": الحزب لا يريد الصدام الداخلي وهو عمل منذ ليل الإثنين على ضبط حركة الشارع ومنع أي إنزلاقات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد

Lebanon 24