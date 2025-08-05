دولة الإمارات تؤكد التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات في السودان أياً كانوا

Lebanon 24