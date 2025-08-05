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وزير الإعلام: الوزيران تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقا رئيس الحكومة
Lebanon 24
05-08-2025
|
13:47
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