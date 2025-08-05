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وزير الإعلام: مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية

Lebanon 24
05-08-2025 | 13:52
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