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مندوب فلسطين: إسرائيل تقوم بتجويع شعب كامل وتطلق النار على الساعين للحصول على الغذاء والماء

Lebanon 24
05-08-2025 | 17:37
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