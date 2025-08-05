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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مصابين في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بالضفة الغربية

Lebanon 24
05-08-2025 | 18:48
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