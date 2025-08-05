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ترامب: يجب تعديل القوانين في واشنطن العاصمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم من القصر ومعاملتهم كبالغين وحبسهم لفترة طويلة بدءاً من سن 14 عاماً

Lebanon 24
05-08-2025 | 18:49
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