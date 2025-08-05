Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ابتداءً من 20 آب سيطلب من مواطني مالاوي وزامبيا المتقدمين للحصول على تأشيرات B1 وB2 للأعمال والسياحة دفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار

Lebanon 24
05-08-2025 | 19:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على المكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل
lebanon 24
06/08/2025 05:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتّحدة... هذا الخبر يهمكم
lebanon 24
06/08/2025 05:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
lebanon 24
06/08/2025 05:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يهدف الآن لإنهاء الحرب وسيطلب من نتنياهو وقفها
lebanon 24
06/08/2025 05:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:42 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:42 | 2025-08-05
19:40 | 2025-08-05
19:00 | 2025-08-05
18:49 | 2025-08-05
18:48 | 2025-08-05
18:41 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24