البيت الأبيض: ابتداءً من 20 آب سيطلب من مواطني مالاوي وزامبيا المتقدمين للحصول على تأشيرات B1 وB2 للأعمال والسياحة دفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار

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