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الرئيس عون بحث في الأوضاع العامة مع النائب هادي أبو الحسن الذي شدّد على أهمية تنفيذ مشاريع إنمائية أساسية في المتن الأعلى

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:58
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