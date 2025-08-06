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الرئيس عون بحث في الأوضاع العامة مع النائب هادي أبو الحسن الذي شدّد على أهمية تنفيذ مشاريع إنمائية أساسية في المتن الأعلى
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:58
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