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سانا: وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في دمشق ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية
Lebanon 24
06-08-2025
|
04:19
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