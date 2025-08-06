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الداخلية السورية: مخطط استهداف كنيسة في ريف طرطوس كان يتمثل في تفجير عبوات ناسفة بداخلها

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:12
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