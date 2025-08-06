Advertisement

أخبار عاجلة

الإمارات تبلغ شركات الطيران السودانية بوقف الرحلات بين البلدين بدءا من اليوم (الحدث)

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد
lebanon 24
06/08/2025 23:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الإمارات تعلق موقتًا كل الرحلات إلى إيران والعراق حتى يوم الإثنين 30 حزيران 2025
lebanon 24
06/08/2025 23:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء حتى الساعة 2 ظهراً من اليوم الاثنين
lebanon 24
06/08/2025 23:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الإمارات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران
lebanon 24
06/08/2025 23:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2025-08-06
16:27 | 2025-08-06
16:14 | 2025-08-06
16:07 | 2025-08-06
15:55 | 2025-08-06
15:52 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24