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البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:07
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