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الخارجية الهندية: الإجراءات الأميركية غير عادلة وليست مبررة ومنطقية وسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا الوطنية

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:30
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