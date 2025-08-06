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وكالة تسنيم الإيرانية : اكتشاف وضبط أكثر من 1000 قطعة من الأسلحة الحربية جنوب شوقي البلاد منذ شهر آذار العام الماضي

Lebanon 24
06-08-2025 | 12:14
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