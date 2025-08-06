Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: ترامب لا يعارض عملية عسكرية واسعة في غزة ولا ينوي التدخل في قرارات اجتماع المجلس الوزراي غدا

06-08-2025 | 13:32
