Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي تلقى اتصالا من نظيره المصري بحثا فيه الأزمة الإنسانية في غزة والملف النووي الإيراني

Lebanon 24
06-08-2025 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي تلقى اتصالا من نظيره البريطاني وبحثا آخر التطورات عقب العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
07/08/2025 04:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي تلقى اتصالا من نظيره التركي بحثا فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها
lebanon 24
07/08/2025 04:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي: تلقينا رسائل من الأميركيين خلال العدوان وبعده وعبر قنوات مختلفة
lebanon 24
07/08/2025 04:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالات بنظرائه الإيراني والأردني والمصري لبحث الهجوم على إيران
lebanon 24
07/08/2025 04:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2025-08-06
18:32 | 2025-08-06
18:30 | 2025-08-06
18:21 | 2025-08-06
18:19 | 2025-08-06
18:17 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24