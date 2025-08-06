Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية: سارة نتنياهو عبرت مؤخرا عن عدم رضاها عن رئيس الأركان وتقول إنه يركز على قضية المخطوفين أكثر من اللازم

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:35
