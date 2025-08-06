Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي: مسألة لقاء ترامب وبوتين ستتحدد بناء على التطورات في الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
06-08-2025 | 16:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اي بي سي عن مصدر أميركي: الضربات ستستمر وستكون مكثفة للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
07/08/2025 04:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
07/08/2025 04:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تدرس تنفيذ هجوم ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح بدون دعم أميركي
lebanon 24
07/08/2025 04:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب ينوي لقاء بوتين شخصيًا الأسبوع المقبل
lebanon 24
07/08/2025 04:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2025-08-06
18:32 | 2025-08-06
18:30 | 2025-08-06
18:21 | 2025-08-06
18:19 | 2025-08-06
18:17 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24