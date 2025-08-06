28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: مسألة لقاء ترامب وبوتين ستتحدد بناء على التطورات في الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
06-08-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اي بي سي عن مصدر أميركي: الضربات ستستمر وستكون مكثفة للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
اي بي سي عن مصدر أميركي: الضربات ستستمر وستكون مكثفة للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة
07/08/2025 04:17:20
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
07/08/2025 04:17:20
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تدرس تنفيذ هجوم ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح بدون دعم أميركي
Lebanon 24
"إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تدرس تنفيذ هجوم ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح بدون دعم أميركي
07/08/2025 04:17:20
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب ينوي لقاء بوتين شخصيًا الأسبوع المقبل
Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب ينوي لقاء بوتين شخصيًا الأسبوع المقبل
07/08/2025 04:17:20
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: نحاول فهم شروط روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
روبيو: نحاول فهم شروط روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
19:05 | 2025-08-06
06/08/2025 07:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش: تكلفة العدوان على قطاع غرة وصلت إلى 300 مليار شيكل حتى الآن أي ما يقارب 87.5 مليار دولار
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش: تكلفة العدوان على قطاع غرة وصلت إلى 300 مليار شيكل حتى الآن أي ما يقارب 87.5 مليار دولار
18:32 | 2025-08-06
06/08/2025 06:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في بلدة طمون بمدينة طوباس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في بلدة طمون بمدينة طوباس
18:30 | 2025-08-06
06/08/2025 06:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في غزة: شهيدتان في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي خانيونس
Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في غزة: شهيدتان في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي خانيونس
18:21 | 2025-08-06
06/08/2025 06:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم لاستعادة الرهائن وإنهاء هذا الوضع
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم لاستعادة الرهائن وإنهاء هذا الوضع
18:19 | 2025-08-06
06/08/2025 06:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:05 | 2025-08-06
روبيو: نحاول فهم شروط روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
18:32 | 2025-08-06
وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش: تكلفة العدوان على قطاع غرة وصلت إلى 300 مليار شيكل حتى الآن أي ما يقارب 87.5 مليار دولار
18:30 | 2025-08-06
قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في بلدة طمون بمدينة طوباس
18:21 | 2025-08-06
مجمّع ناصر الطبي في غزة: شهيدتان في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي خانيونس
18:19 | 2025-08-06
السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم لاستعادة الرهائن وإنهاء هذا الوضع
18:17 | 2025-08-06
السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24