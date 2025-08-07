30
بيروت
32
طرابلس
31
صور
33
جبيل
31
صيدا
31
جونية
32
النبطية
34
زحلة
35
بعلبك
24
بشري
29
بيت الدين
28
كفردبيان
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل العنصر في حزب الله حسام غراب في غارة استهدفت سيارته في البقاع
Lebanon 24
07-08-2025
|
04:37
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل عنصر من "حزب الله" بغارة إسرائيلية على قضاء صور في جنوب لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل عنصر من "حزب الله" بغارة إسرائيلية على قضاء صور في جنوب لبنان
07/08/2025 15:01:33
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية على منطقة براعشيت جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية على منطقة براعشيت جنوب لبنان
07/08/2025 15:01:33
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اندلاع حريق في موقف سيارات وسط إسرائيل بعد قصف صاروخي من إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اندلاع حريق في موقف سيارات وسط إسرائيل بعد قصف صاروخي من إيران
07/08/2025 15:01:33
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان
07/08/2025 15:01:33
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
07:54 | 2025-08-07
07/08/2025 07:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ "الجديد": الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب
Lebanon 24
مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ "الجديد": الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب
07:54 | 2025-08-07
07/08/2025 07:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام سيضمن السلام في تلك المنطقة
Lebanon 24
ترامب: انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام سيضمن السلام في تلك المنطقة
07:51 | 2025-08-07
07/08/2025 07:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء توافد الوزراء الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة الحكومة التي ستستكمل مناقشة بند "حصر السلاح"
Lebanon 24
بدء توافد الوزراء الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة الحكومة التي ستستكمل مناقشة بند "حصر السلاح"
07:46 | 2025-08-07
07/08/2025 07:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
Lebanon 24
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
07:46 | 2025-08-07
07/08/2025 07:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:54 | 2025-08-07
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
07:54 | 2025-08-07
مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ "الجديد": الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب
07:51 | 2025-08-07
ترامب: انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام سيضمن السلام في تلك المنطقة
07:46 | 2025-08-07
بدء توافد الوزراء الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة الحكومة التي ستستكمل مناقشة بند "حصر السلاح"
07:46 | 2025-08-07
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
07:44 | 2025-08-07
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد": وزراؤنا سيشاركون في الجلسة التي تنطلق بعد قليل
فيديو
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 15:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
