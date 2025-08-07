Advertisement

أخبار عاجلة

النائب علي المقداد للتلفزيون العربي: ندعو إلى الهدوء والحوار والحديث عن حرب أهلية ليس ضمن مفاهيمنا

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب قاسم هاشم: السلاح يحتاج الى حوار ويجب البحث كيف يمكن الاستفادة منه ضمن استراتيجية دفاعية
lebanon 24
07/08/2025 17:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: البعض في لبنان شغله الشاغل سلاح المقاومة ويتغاضى عن انتهاكات العدو
lebanon 24
07/08/2025 17:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: ندعو لتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما جرى ضد أهلنا في السويداء بمن فيهم أهلنا البدو
lebanon 24
07/08/2025 17:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اعتداءات "الاهالي" ضد اليونيفيل وحديث عن انتشارها شمال الليطاني
lebanon 24
07/08/2025 17:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2025-08-07
10:32 | 2025-08-07
10:29 | 2025-08-07
10:25 | 2025-08-07
10:22 | 2025-08-07
10:20 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24