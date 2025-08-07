Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: الأسطول البحري لعائلات الأسرى سيتوجه إلى نقطة قريبة من شواطئ غزة دون الدخول في منطقة الخطر

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قافلة الخمسين".. أسطول بحري لعائلات الرهائن الإسرائيليين يتجه نحو شواطئ غزة
lebanon 24
07/08/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: كل يوم يمضي يشكل خطرا على حياة الرهائن
lebanon 24
07/08/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة قبالة حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
07/08/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا
lebanon 24
07/08/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2025-08-07
10:32 | 2025-08-07
10:29 | 2025-08-07
10:25 | 2025-08-07
10:22 | 2025-08-07
10:20 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24