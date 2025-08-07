Advertisement

رويترز عن مصدر بالخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي تطورات المفاوضات الروسية- الأوكرانية

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:22
