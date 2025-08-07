Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رغم الصعوبات والعوائق".. عون: حصرية السلاح ستتحقق
lebanon 24
07/08/2025 17:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
lebanon 24
07/08/2025 17:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجناح العسكري لـ"حزب الله" يؤخر"حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
07/08/2025 17:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
lebanon 24
07/08/2025 17:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2025-08-07
10:32 | 2025-08-07
10:29 | 2025-08-07
10:25 | 2025-08-07
10:22 | 2025-08-07
10:20 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24