31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارم بريف محافظة إدلب
Lebanon 24
07-08-2025
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات المغربية تُعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تنشط بين تطوان وشفشاون
Lebanon 24
السلطات المغربية تُعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تنشط بين تطوان وشفشاون
07/08/2025 17:46:42
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تفكيك خليّة لتنظيم "داعش" ومعلومات عن تعاونها مع "الموساد"
Lebanon 24
تفكيك خليّة لتنظيم "داعش" ومعلومات عن تعاونها مع "الموساد"
07/08/2025 17:46:42
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: الخلية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق تتبع تنظيم داعش
Lebanon 24
الداخلية السورية: الخلية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق تتبع تنظيم داعش
07/08/2025 17:46:42
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
07/08/2025 17:46:42
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة (mtv)
Lebanon 24
مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة (mtv)
10:46 | 2025-08-07
07/08/2025 10:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش على التقاطعات الرئيسية بين الشياح وعين الرمانة وصولا الى مستديرة الطيونة وطريق صيدا القديمة
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش على التقاطعات الرئيسية بين الشياح وعين الرمانة وصولا الى مستديرة الطيونة وطريق صيدا القديمة
10:43 | 2025-08-07
07/08/2025 10:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرات فوق عدد من مناطق البقاع
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرات فوق عدد من مناطق البقاع
10:32 | 2025-08-07
07/08/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراض صاروخ واحد أطلق تجاه نير عام في غلاف غزة (القناة 12 الإسرائيلية)
Lebanon 24
اعتراض صاروخ واحد أطلق تجاه نير عام في غلاف غزة (القناة 12 الإسرائيلية)
10:29 | 2025-08-07
07/08/2025 10:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تفعيل الإنذارات في غلاف غزة (العربية)
Lebanon 24
تفعيل الإنذارات في غلاف غزة (العربية)
10:25 | 2025-08-07
07/08/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:46 | 2025-08-07
مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة (mtv)
10:43 | 2025-08-07
"لبنان 24": انتشار للجيش على التقاطعات الرئيسية بين الشياح وعين الرمانة وصولا الى مستديرة الطيونة وطريق صيدا القديمة
10:32 | 2025-08-07
"لبنان 24": مسيّرات فوق عدد من مناطق البقاع
10:29 | 2025-08-07
اعتراض صاروخ واحد أطلق تجاه نير عام في غلاف غزة (القناة 12 الإسرائيلية)
10:25 | 2025-08-07
تفعيل الإنذارات في غلاف غزة (العربية)
10:22 | 2025-08-07
الرئيس هرتسوغ اتصل برئيس الأركان ليبدي دعمه له بعد خلافه الأخير مع القيادة السياسية (القناة 12 الإسرائيلية)
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 17:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24