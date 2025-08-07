Advertisement

"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية بصاروخين على بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف ومعلومات عن سقوط شهيد

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:57
