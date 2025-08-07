Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر وزارية للـLBCI: وزراء "أمل - حزب الله" لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على أهدافها

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عادل نصار: قرار الحكومة تفويض الجيش بحصرية السلاح تم بموافقة جميع الوزراء (الشرق)
lebanon 24
07/08/2025 20:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية للعربية: تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأميركية يوم الخميس
lebanon 24
07/08/2025 20:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للـLBCI: لم استلم بعد أي تشكيلات قضائية من مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
07/08/2025 20:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك تسلم من رئيس الجمهورية رد الدولة اللبنانية على ورقته ومصادر مطلعة تؤكد أن قصر بعبدا لم يتسلم حتى الساعة رداً رسمياً من "حزب الله" على ورقة برّاك (mtv)
lebanon 24
07/08/2025 20:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:07 | 2025-08-07
13:06 | 2025-08-07
13:05 | 2025-08-07
13:04 | 2025-08-07
12:47 | 2025-08-07
12:45 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24