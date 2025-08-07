Advertisement

أخبار عاجلة

الجلسة لم تنتهِ بعد والوزراء لا يزالون في داخل القاعة (mtv)

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران لا تزال نصب أعيننا والمعركة لم تنته بعد
lebanon 24
07/08/2025 22:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الوزارية لا تزال مستمرة في القصر الجمهوري (MTV)
lebanon 24
07/08/2025 22:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء جلسة الحكومة متشنّجة والنقاشات تحتدم داخل القاعة ورئيس الجمهورية دخل على خط التهدئة أكثر من مرة (mtv)
lebanon 24
07/08/2025 22:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام يخرج من القاعة برفقة وزير الإعلام بول مرقص وتصريح مرتقب لسلام (mtv)
lebanon 24
07/08/2025 22:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-07
15:32 | 2025-08-07
15:29 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
15:05 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24