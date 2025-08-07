Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات mtv: مجلس الوزراء أقرّ الأهداف أي الصفحة الأولى من ورقة برّاك بإجماع الحاضرين

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
lebanon 24
07/08/2025 22:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يُقرّ أهداف ورقة برّاك
lebanon 24
07/08/2025 22:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض وزاري على تغييب مجلس الوزراء عن ورقة براك والتعيينات
lebanon 24
07/08/2025 22:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يناقش الأهداف العامة في ورقة براك ووزراء الثنائي يفندون مخاطر بعض البنود الواردة فيها (NBN)
lebanon 24
07/08/2025 22:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-07
15:32 | 2025-08-07
15:29 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
15:05 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24