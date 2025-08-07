Advertisement

أخبار عاجلة

شري: اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: نحن فقط أقرينا أهداف الورقة الأميركيّة وفي ضوء ما سيردنا من قيادة الجيش سندخل في بقيّة أجزاء الورقة
lebanon 24
08/08/2025 00:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غالب أبو زينب: الورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفسا إسرائيليا (الجزيرة)
lebanon 24
08/08/2025 00:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها (الجديد)
lebanon 24
08/08/2025 00:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
lebanon 24
08/08/2025 00:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:40 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2025-08-07
17:46 | 2025-08-07
17:40 | 2025-08-07
17:36 | 2025-08-07
17:33 | 2025-08-07
17:31 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24