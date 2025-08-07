28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
شري: نريد نقاشا جديا في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: الغرب أراد إلحاق هزيمة استراتيجية بنا باستخدام أوكرانيا
Lebanon 24
لافروف: الغرب أراد إلحاق هزيمة استراتيجية بنا باستخدام أوكرانيا
08/08/2025 00:50:41
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نركز على استخدام استراتيجيات تتعلق بالتعاون التجاري بدلا من تقديم المساعدات كما كان في السابق
Lebanon 24
ترامب: نركز على استخدام استراتيجيات تتعلق بالتعاون التجاري بدلا من تقديم المساعدات كما كان في السابق
08/08/2025 00:50:41
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حبشي: المجتمع الدولي يريد أن ترى سلطة تتخذ خطوات جدية
Lebanon 24
حبشي: المجتمع الدولي يريد أن ترى سلطة تتخذ خطوات جدية
08/08/2025 00:50:41
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": لن نُسلّم السلاح ونرفض نقاش الإستراتيجية قبل الانسحاب
Lebanon 24
"حزب الله": لن نُسلّم السلاح ونرفض نقاش الإستراتيجية قبل الانسحاب
08/08/2025 00:50:41
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يديعوت أحرونوت": مجلس الوزراء يتجه نحو الموافقة على بدء مناورة لتعميق احتلال مدينة غزة
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": مجلس الوزراء يتجه نحو الموافقة على بدء مناورة لتعميق احتلال مدينة غزة
17:47 | 2025-08-07
07/08/2025 05:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: كل قنبلة ألقيناها على المنشآت النووية الإيرانية أصابت أهدافها بدقة
Lebanon 24
ترامب: كل قنبلة ألقيناها على المنشآت النووية الإيرانية أصابت أهدافها بدقة
17:46 | 2025-08-07
07/08/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: على روسيا وأوكرانيا تكثيف جهودهما لإنهاء الصراع بشكل كامل
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: على روسيا وأوكرانيا تكثيف جهودهما لإنهاء الصراع بشكل كامل
17:40 | 2025-08-07
07/08/2025 05:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض لنيوز نيشن: ندرس تفاصيل الاجتماعات المحتملة وسنعلنها في الوقت المناسب
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض لنيوز نيشن: ندرس تفاصيل الاجتماعات المحتملة وسنعلنها في الوقت المناسب
17:36 | 2025-08-07
07/08/2025 05:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 197 حالة وفاة بينهم 96 شهيداً طفلاً
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 197 حالة وفاة بينهم 96 شهيداً طفلاً
17:33 | 2025-08-07
07/08/2025 05:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:47 | 2025-08-07
"يديعوت أحرونوت": مجلس الوزراء يتجه نحو الموافقة على بدء مناورة لتعميق احتلال مدينة غزة
17:46 | 2025-08-07
ترامب: كل قنبلة ألقيناها على المنشآت النووية الإيرانية أصابت أهدافها بدقة
17:40 | 2025-08-07
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: على روسيا وأوكرانيا تكثيف جهودهما لإنهاء الصراع بشكل كامل
17:36 | 2025-08-07
المتحدثة باسم البيت الأبيض لنيوز نيشن: ندرس تفاصيل الاجتماعات المحتملة وسنعلنها في الوقت المناسب
17:33 | 2025-08-07
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 197 حالة وفاة بينهم 96 شهيداً طفلاً
17:31 | 2025-08-07
وسائل إعلام إسرائيلية: اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن مستقبل الحرب في غزة لا يزال مستمراً منذ 6 ساعات
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
08/08/2025 00:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24