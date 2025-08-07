Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مسؤول إسرائيلي: جهود إعادة الرهائن ستستمر بكل الطرق

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: إعادة الرهائن من غزة ستكون محور الاهتمام في الأسابيع المقبلة
lebanon 24
08/08/2025 10:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: جهود الوساطة لوقف الحرب مع إيران بدأت
lebanon 24
08/08/2025 10:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: الاتفاق سيكون سيئا لنا وجيدا لحماس لكنه السبيل الوحيد لإعادة الرهائن
lebanon 24
08/08/2025 10:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي خلال لقاء نظيره العراقي: العمليات الدفاعية الإيرانية ستستمر بكل قوتها حتى الوقف الكامل للهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
08/08/2025 10:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2025-08-08
03:14 | 2025-08-08
03:01 | 2025-08-08
02:54 | 2025-08-08
02:54 | 2025-08-08
02:40 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24