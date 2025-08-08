Advertisement

النائب سامي الجميّل من بعبدا: أكّدنا وقوف حزب "الكتائب" إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:03
