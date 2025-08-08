Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: لن نوافق على أي صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:18
