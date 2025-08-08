31
بيروت
34
طرابلس
31
صور
36
جبيل
31
صيدا
34
جونية
35
النبطية
38
زحلة
38
بعلبك
26
بشري
32
بيت الدين
31
كفردبيان
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلتين صوتيتين على مزرعة عند أطراف بلدة رميش من دون تسجيل إصابات
Lebanon 24
08-08-2025
07:12
