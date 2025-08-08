Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني استمرار التحرك الإقليمي والدولي لحشد المواقف ضد مخططات إسرائيل في غزة

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عزم بلاده اقتلاع الإرهاب في المنطقة
lebanon 24
08/08/2025 18:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي وويتكوف ضرورة العمل على خفض التصعيد واللجوء للدبلوماسية
lebanon 24
08/08/2025 18:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان خلال اتصال هاتفي خطورة استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة ويدعوان إلى تكاتف الجهود لإنهائه
lebanon 24
08/08/2025 18:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء إيرانية: وزير الخارجية الإيراني يعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا
lebanon 24
08/08/2025 18:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:13 | 2025-08-08
11:12 | 2025-08-08
11:09 | 2025-08-08
10:37 | 2025-08-08
10:23 | 2025-08-08
10:22 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24