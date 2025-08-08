Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة حارقة على منطقة المربعات في بلدة الجبين مما ادى الى اندلاع حريق

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة باتجاه منطقة حامول في قضاء صور مما أدى الى اندلاع حريق في المكان
lebanon 24
08/08/2025 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إندلاع حريق بعدما ألقت طائرة "درون" إسرائيلية مواد حارقة على وادي حامول في الناقورة
lebanon 24
08/08/2025 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": درون اسرائيلية ألقت قنبلة في بلدة الضهيرة
lebanon 24
08/08/2025 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مارون الراس
lebanon 24
08/08/2025 18:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:13 | 2025-08-08
11:12 | 2025-08-08
11:09 | 2025-08-08
10:37 | 2025-08-08
10:23 | 2025-08-08
10:22 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24