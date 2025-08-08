Advertisement

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش بدأ يتعامل مع خطة عسكرية جديدة بشأن غزة وسيقوم بتنفيذها بأفضل ما يمكن

08-08-2025 | 11:47
